¡Regresa Esther! Confirman nueva película de ´La Huérfana´

Una nueva película de ´La Huérfana´ está en desarrollo, según confirmó el director e cine, William Brent Bell.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el cineasta aseguró que ya trabajan en el proyecto, donde también participarán David Leslie Johnson-McGoldrick y David Coggeshall, guionistas de ´La Huérfana´ y ´La Huérfana: El Origen´, respectivamente.

Por supuesto, la actriz protagonista, Isabelle Fuhrman, quien interpretó a la sádica ´Esther´ en las primeras dos cintas, regresará para la trilogía.

"Nunca lo haría si Isabelle no lo hiciera", aseguró Bell, quien recordó que ella no iba a ser considerada para ´La Huérfana: El Origen´, de no ser porque la producción no pudo encontrar a la sustituta ideal para el papel.

Aun no existe información acerca de la trama que podría involucrar esta próxima tercera película, mismo caso con la fecha del posible lanzamiento.

¿De qué trata la película de ´La Huérfana´?

La primera película de ´La Huérfana´, estrenada en el año 2002 tiene como protagonista a Esther (Isabelle Fuhrman), una persona adulta que, debido a un traumatismo llamado hipopituitarismo, aparenta ser una niña de nueve años.

Ella se encuentra en un orfanato desde donde es adoptada por una pareja, quien recién perdió a una de sus hijas.

Sin embargo, cuando Esther llega a su nueva casa, cosas extrañas comienzan a suceder y sus actitudes levantan la preocupación de sus nuevos padres, quienes finalmente descubren su oscuro secreto.

La segunda película, ´La Huérfana: El Origen´, es la precuela de la primera cinta y narra la vida de Esther, así como sus primeros crímenes.