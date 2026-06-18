Reportan fallecimiento de la madre de Kimberly y Steff Loaiza tras meses de complicaciones de salud

Mary Martínez, madre de las creadoras de contenido Kimberly y Steff Loaiza, habría fallecido tras enfrentar un prolongado proceso de salud que la mantuvo hospitalizada durante varios meses, según información difundida por medios de comunicación.

De acuerdo con los reportes, la señora permaneció bajo atención médica especializada debido a complicaciones relacionadas con la diabetes. Con el paso del tiempo, su estado de salud se habría deteriorado, lo que obligó a los médicos a implementar medidas más intensivas para intentar estabilizarla.

Las versiones difundidas señalan que durante su estancia hospitalaria presentó un agravamiento de su condición, situación que derivó en una atención médica constante y procedimientos especializados. Finalmente, habría perdido la vida luego de varios meses de tratamiento.

Hasta ahora, ni Kimberly Loaiza ni Steff Loaiza han realizado declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información sobre el fallecimiento de su madre.

La salud de Mary Martínez había generado preocupación desde meses atrás. Según lo informado por su familia, inicialmente presentó síntomas que parecían una influenza; sin embargo, posteriormente desarrolló abscesos infectados que requirieron atención médica de emergencia.

Steff Loaiza explicó en su momento que la infección provocó diversas complicaciones que obligaron al ingreso hospitalario de su madre y a su permanencia en terapia intensiva bajo supervisión de especialistas.

El largo tratamiento también representó una importante carga económica para la familia debido a los costos derivados de la hospitalización y la atención médica recibida durante varios meses.

En medio de esta situación surgió una controversia familiar cuando Steff solicitó apoyo económico mediante una campaña de recaudación de fondos para cubrir gastos médicos. Posteriormente, señaló desacuerdos con su hermana Kimberly respecto al apoyo financiero para la atención de su madre.

Tras estas declaraciones, Kimberly Loaiza respondió públicamente para rechazar las acusaciones y aseguró que sí había contribuido económicamente durante el proceso médico de su madre.