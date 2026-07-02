Liam Gallagher calienta el México vs Inglaterra con una apuesta que desata la polémica

La cuenta regresiva para el enfrentamiento entre México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa generando expectativa, y ahora Liam Gallagher se sumó a la conversación con un pronóstico que provocó numerosas reacciones entre los aficionados.

El cantante británico y vocalista de Oasis utilizó su cuenta en la red social X para responder a un seguidor que aseguraba que Inglaterra sería superada en territorio mexicano. En su respuesta, Gallagher aseguró que los Tres Leones derrotarán a la Selección Mexicana por marcador de 5-0.

El comentario rápidamente generó debate entre seguidores de ambas selecciones, quienes intercambiaron opiniones sobre el desenlace del encuentro.

Desempeño de México en el Mundial 2026

Mientras el artista se mostró confiado en el triunfo inglés, México llega al compromiso con un destacado desempeño en el torneo. El conjunto dirigido por Javier Aguirre suma cuatro victorias consecutivas y mantiene su portería sin recibir anotaciones en lo que va de la competencia.

Avance de Inglaterra a los octavos de final

Del otro lado, Inglaterra avanzó a los octavos de final como líder de su grupo. En su partido más reciente consiguió una victoria por 2-1 sobre RD Congo, después de pasar buena parte del encuentro en desventaja.

El partido entre México e Inglaterra se jugará el domingo 5 de julio y definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026. La presencia de Harry Kane y el momento que atraviesa la Selección Mexicana han convertido este duelo en uno de los más esperados de la fase de eliminación directa.