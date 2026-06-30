Karely Ruiz muestra el resultado de su cirugía de busto y responde a quienes cuestionan el cambio

Karely Ruiz compartió con sus seguidores el resultado de la cirugía estética de busto a la que se sometió recientemente. A través de un video publicado en Instagram, la influencer apareció con un vestido ajustado para mostrar los cambios en su figura y expresó su satisfacción con el procedimiento.

En la publicación, la creadora de contenido comentó que, tras concluir su recuperación, finalmente pudo enseñar el resultado de la intervención y aseguró sentirse feliz con la decisión que tomó.

Además de revelar el cambio físico en sus redes sociales, Karely documentó el proceso completo en su canal de YouTube, donde mostró desde las consultas médicas hasta su ingreso al quirófano.

Detalles de la cirugía estética

La influencer explicó que se sometió a una mastopexia con cambio de implantes, procedimiento realizado por el doctor Jorge Aguilar Vaqueiro en Monterrey. Señaló que anteriormente utilizaba implantes de 375 cc y que decidió realizarse la cirugía debido a los cambios que experimentó durante el embarazo y la lactancia.

Según relató, el aumento en el tamaño de su busto comenzó a provocarle molestias físicas, entre ellas dolor de espalda, por lo que afirmó que la intervención también respondió a motivos de salud. Asimismo, confesó que durante un viaje a París llegó a sentirse incómoda con su apariencia, situación que influyó en su decisión de buscar una imagen con la que se sintiera más satisfecha y recuperara la confianza en sí misma.

Reacciones en redes sociales

Tras compartir el resultado, algunos usuarios en redes sociales señalaron que el cambio era poco perceptible. Ante esos comentarios, Karely Ruiz respondió mediante un video, donde defendió su decisión y aseguró sentirse conforme con la inversión que ha realizado en su cuerpo.

La influencer también compartió en Facebook algunas de las críticas que recibió y contestó a varios usuarios que cuestionaron la cirugía. Al mismo tiempo, otros seguidores manifestaron su apoyo, respaldando la decisión que tomó tanto por razones de salud como por bienestar personal.