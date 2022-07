Ricky Martin rompe el silencio tras denuncia de violencia doméstica

Después de ser denunciado por violencia doméstica, el cantante, Ricky Martin, rompió el silencio por esta denuncia, esto a estar a punto de ser juzgado por estas acusaciones.

"Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira", dijo el cantante

El cantante se lamentó que estas acusaciones lleguen desde un familia, también aseguró que su sobrino sufre problemas mentales.

"Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, que lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz".

Ricky Martin aseguro o haber hablado del asunto hasta que sus abogados lo dejaran hablar.

"No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue", continuó.