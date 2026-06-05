Roxana Guzmán desaparece en Veracruz: Sheinbaum asegura búsqueda urgente

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que la prioridad absoluta de la administración federal es lograr la localización con vida de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, subrayando que por el momento se desconocen las causas y los móviles detrás de su privación ilegal de la libertad.

Durante su conferencia de prensa matutina celebrada este 5 de junio, la titular del Ejecutivo federal fue cuestionada sobre el estatus de la comunicadora, quien fue secuestrada por un comando armado el pasado martes 2 de junio en su domicilio particular del municipio de Nanchital, ubicado en la región sur del estado de Veracruz.

"No sabemos la causa, lo importante es encontrarla", manifestó de forma directa la presidenta Sheinbaum, enfatizando que los esfuerzos institucionales están concentrados de manera urgente en los operativos de rastreo en el terreno antes de determinar o formular hipótesis concluyentes sobre los motivos del crimen.

La mandataria federal confirmó que, bajo sus instrucciones, el Gobierno de la República ordenó el despliegue inmediato de elementos de las fuerzas federales de seguridad para reforzar las tareas de búsqueda que llevan a cabo las corporaciones del estado de Veracruz. Asimismo, detalló que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mantiene un seguimiento y revisión personal del caso.

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, calificó el suceso como un hecho sumamente lamentable y precisó que las investigaciones formales se encuentran a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el respaldo continuo de las dependencias federales.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez se desempeña activamente como directora del portal de noticias regional Pulso Informativo del Sureste. Su desaparición forzada se registró cuando un grupo de sujetos provistos con armas de fuego y equipo táctico irrumpió con violencia en su vivienda en la colonia Primero de Mayo, un acontecimiento que fue capturado en video por familiares de la propia víctima.

Como parte de los avances en las indagatorias penales, las autoridades ministeriales locales informaron este viernes que mediante el análisis técnico de videograbaciones y cámaras de seguridad vecinales se logró la plena identificación de uno de los vehículos automotores utilizados por los presuntos captores, así como el establecimiento de sus posibles rutas de desplazamiento entre las localidades de Nanchital, Moloacán y Cuichapa, áreas donde actualmente se focalizan los operativos de localización.