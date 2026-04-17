Christian Nodal y Ángela Aguilar: rumores de separación tras videoclip

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras el reciente estreno del videoclip de la canción 'Un vals', dedicada a su esposa, los rumores sobre una posible separación han cobrado fuerza luego de las declaraciones del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

La polémica de 'Un vals'

El conflicto habría estallado debido a la elección de la modelo para el nuevo clip de Nodal. Usuarios en redes sociales señalaron de inmediato el notable parecido físico entre la modelo, Dagna Mata, y la expareja del cantante, Cazzu. Esta situación no solo generó revuelo en internet, sino que, según Infante, provocó una fractura interna en el matrimonio.

El periodista informó a través de sus plataformas digitales que Ángela Aguilar habría tomado la decisión de separarse de Nodal. "Me cuentan, no lo puedo confirmar, pero que me lo van corriendo de la casa. Se veía venir con tanta fregadera", expresó Infante, sugiriendo que la paciencia de la hija de Pepe Aguilar llegó a su límite.

Intervención familiar y planes pospuestos

Otro punto crítico en esta crisis es la supuesta influencia de los padres de Nodal en su carrera. Gustavo Adolfo Infante señaló que los padres del intérprete fueron quienes contrataron a la modelo del videoclip, lo que desató una pelea entre la pareja. "Aquí hay un gran problema: que tu papá y tu mamá siguen manejando tu carrera y tu toma de decisiones", puntualizó el comunicador.

Aunado a esto, Christian Nodal confirmó recientemente que sus planes de boda religiosa han sido pospuestos. Aunque el cantante atribuyó el retraso a problemas de inseguridad en Zacatecas, donde se realizaría la ceremonia, las versiones de una crisis sentimental refuerzan la idea de que el enlace podría no concretarse pronto.

Reacciones en redes

La noticia ha generado una ola de comentarios entre los seguidores de ambos artistas, muchos de los cuales bromean con la "tradición" de Nodal de enfrentar crisis sentimentales durante el mes de mayo. Mientras tanto, el periodista aconsejó a la pareja distanciarse de la influencia de sus padres para poder fortalecer su matrimonio y madurar como pareja independiente.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir los rumores de su distanciamiento.