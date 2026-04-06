Peso Pluma recibe la llave de la ciudad en San Antonio

La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el Día de Peso Pluma y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados Hassan Emilio Kabande Laija, como reconocimiento a su impacto internacional y a su influencia entre jóvenes.

La distinción, de carácter simbólico, se otorga a figuras destacadas por su contribución a la comunidad. En este caso, también responde a su trayectoria musical y a su crecimiento dentro de la industria.

Reconocimiento y visita a su antigua escuela

Como parte de la conmemoración, el artista visitó la Samuel Clemens High School, su antigua escuela, donde sostuvo un encuentro con estudiantes, docentes y directivos, especialmente con quienes participan en programas de música.

En redes sociales, la institución compartió imágenes del cantante mostrando la llave de la ciudad y conviviendo con alumnos. "El ex Buff y actual ícono musical Peso Pluma regresa a Clemens para hablar con nuestros estudiantes de música y EB. Tu presencia y pasión por la música inspiran a nuestros Buffs actuales a alcanzar sus sueños. Fue una experiencia inolvidable", se lee en la publicación.

Actividades con estudiantes y comunidad escolar

Durante la visita, agrupaciones musicales del plantel —incluidos mariachis— interpretaron diversas piezas en su honor. Según reportes locales, el cantante también convivió con seguidores, se tomó fotografías y regaló vinilos a algunos asistentes.

"Gracias por tomarte el tiempo para conectar con la próxima generación de Buffs", añadieron.