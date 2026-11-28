CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La cantante mexicana Sasha Sokol arremetió contra la plataforma de streaming ViX por la forma en que su serie sobre la agrupación juvenil Timbiriche retrata el vínculo que sostuvo con el productor televisivo Luis de Llano durante su adolescencia, acusando a la producción de distorsionar los hechos y convertir un caso judicializado de abuso en un producto de entretenimiento.

La reacción de la artista se produjo después de que la cuenta oficial de ViX en la red social X difundiera un avance promocional de la serie en el que se alude a la celebración de su cumpleaños número 15 junto al exproductor, presentando la escena bajo un enfoque de romance juvenil en el que ella opta por estar con De Llano en lugar de asistir con sus compañeros de banda.

En un mensaje publicado en la misma plataforma, Sokol calificó como vergonzoso que la producción sugiera que ella, siendo una menor de 14 años, sedujo a un hombre de 39 años con poder dentro de la industria del entretenimiento. La intérprete cuestionó el enfoque narrativo del promocional y señaló que el debate público debe centrarse en la responsabilidad de un adulto frente a una menor de edad.

Acciones de la artista

La exintegrante de Timbiriche también criticó directamente a la empresa detrás de la plataforma, perteneciente al conglomerado TelevisaUnivision, al subrayar que los hechos ocurrieron dentro de ese mismo entorno corporativo y televisivo en la década de 1980. En su pronunciamiento, sostuvo que convertir su experiencia personal en un espectáculo comercial traslada indebidamente la responsabilidad de un adulto hacia una niña.

Sokol recordó que su caso ya fue resuelto de manera definitiva por los tribunales mexicanos tras un largo proceso legal. La cantante denunció públicamente la situación el 8 de marzo de 2022, luego de que De Llano hiciera declaraciones sobre aquella relación en una entrevista digital. Posteriormente, promovió una demanda civil por daño moral contra el productor.

Detalles del fallo judicial

En mayo de 2023 un juzgado civil dictó sentencia en contra de De Llano, resolución que fue ratificada en segunda instancia en septiembre de ese mismo año por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El fallo determinó que el productor vulneró la dignidad, integridad y honor de Sokol al establecer una relación asimétrica cuando era menor de edad y al revictimizarla con sus declaraciones posteriores.

Como parte de la condena, confirmada posteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades judiciales ordenaron a De Llano ofrecer una disculpa pública, pagar una indemnización económica —que la cantante anunció sería donada a una organización dedicada a combatir el abuso infantil—, cursar un programa de sensibilización y abstenerse de volver a mencionar el nombre de la artista. Hasta el momento, la plataforma ViX no ha emitido una respuesta oficial sobre los señalamientos de Sokol.