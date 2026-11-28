CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La creadora de contenido y activista mexicana Priscila Arias, conocida en redes sociales como La Fatshionista, reveló que atraviesa una crisis económica que le impide cubrir el pago de la renta de su vivienda, situación que atribuyó a la disminución de sus contratos publicitarios tras una serie de controversias digitales ocurridas durante el último año.

La declaración fue difundida por la propia influenciadora mediante una serie de videos publicados en sus historias de Instagram el pasado miércoles 25 de noviembre. Visiblemente afectada, Arias abordó el episodio de depresión que enfrenta desde hace meses y cuestionó la falta de empatía en plataformas digitales hacia quienes hablan abiertamente de problemas de salud mental mientras aún atraviesan el proceso.

¿Qué declaró Priscila Arias sobre su situación?

Durante su testimonio, la asesora de imagen explicó que suele recibir señalamientos de usuarios que la acusan de victimizarse o buscar atención para incrementar sus interacciones. Añadió que la audiencia tiende a celebrar los relatos de superación únicamente cuando la crisis ya quedó en el pasado, pero descalifica las expresiones de vulnerabilidad cuando ocurren en tiempo real.

En el mismo mensaje, Arias reconoció que, si bien mantiene vigentes algunos acuerdos comerciales y continúa percibiendo ingresos por la monetización de sus canales digitales, el flujo financiero se ha reducido de forma considerable en comparación con etapas anteriores de su carrera, al grado de no poder solventar actualmente el alquiler de su casa. Tras la difusión de la grabación, la creadora recibió tanto mensajes de solidaridad como nuevas críticas de usuarios que cuestionaron su exposición pública.

Impacto de las controversias en la carrera de La Fatshionista

Con más de diez años de trayectoria en plataformas como Instagram y TikTok, Arias se consolidó como una de las principales promotoras en México de la inclusión de tallas grandes en la industria de la moda y del movimiento de aceptación corporal. Además de su labor independiente, integró el elenco del popular pódcast Seis de Copas hasta finales de diciembre de 2025, cuando anunció su retiro alegando desgaste físico y la necesidad de priorizar su bienestar personal.

Aquella salida detonó especulaciones sobre presuntos conflictos internos con sus excompañeras y una ola de hostigamiento en internet que, según denunció la propia influenciadora en enero de 2026, le provocó cuadros severos de ansiedad y ataques de pánico.

Controversias recientes y su efecto en la audiencia

La relación de Arias con parte de su audiencia y con diversas marcas comerciales enfrentó otra fuerte controversia meses después, cuando confirmó que llevaba cerca de un año utilizando el fármaco Ozempic para bajar de peso. Mientras un sector de sus seguidores defendió su derecho a tomar decisiones médicas sobre su cuerpo, otro grupo la acusó de contradecir el discurso histórico contra la gordofobia que había sostenido durante su carrera. A ello se sumaron los debates generados tras el fin de su compromiso matrimonial a inicios de año y su posterior pronunciamiento sobre su identidad sexual durante el Mes del Orgullo en junio pasado.