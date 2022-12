Se disculpa Yordi Rosado con la actriz Sasha Sokol tras su falta de sensibilidad

México. – El presentador de televisión Yordi Rosado, se disculpó hace unas horas con la actriz Sasha Sokol, quien lo acusó el pasado martes de no tener sensibilidad luego de que publicar Yordi la entrevista que le hizo a Luis Llano.

"Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. Pensabas en el rating que tendría tu programa. No pensaste en mí, ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste", escribió en su cuenta de Twitter.

En dicha entrevista, el productor Luis Llano, mencionó que mantuvo una relación con la cantante Sasha Sokol y dijo que en ese entonces, ella era menor de edad.

Yordi subió a su canal de YouTube, un video donde mencionó que era un comunicado importante, en el cual, se disculpaba con Sasha y aceptaba que le faltó experiencia y senilidad.

Rosado señaló que él ya no quería hablar acerca del tema para no afectar a Sokol y no dañar el proceso legal en el que se enfrentan, pues Sasha demandó por daño moral a Luis Llano.

Además, mencionó que él optó por no bajar el video de la entrevista, debido a que no le veía caso, pues sería como tapar el sol con un dedo.

"Siento que eliminarla o borrarla es como querer tapar el sol con un dedo", señaló Yordi.

También dijo que le abre su espacio a los artistas para que se den a conocer, sin ninguna malicia de generar polémicas, y aceptó que le falta todavía empatizar con los problemas sociales.

"Mi propósito, ya lo saben, es abrir espacios, es dar voz a los artistas, a los personajes, a los deportistas. En las 124 entrevistas que llevamos hasta el día de hoy ese ha sido siempre mi objetivo. Como ser humano con todos estos acontecimientos, la verdad, me cayeron muchos ´veintes´. Empezando porque aún nos falta mucho por recorrer para empatizar con realidades y problemáticas sociales que pueden ser complicadas de manejar y de entender"