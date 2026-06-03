Diego Ibarra confirma la Marcha del Orgullo en Múzquiz: 27 de junio

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La comunidad LGBTQ+ anunció la realización de la Sexta Edición de la Marcha del Orgullo en el municipio de Múzquiz el próximo 27 de junio, bajo el lema "Juntos Somos Más Fuertes", con mensajes de amor, diversidad, respeto e igualdad.

El evento fue confirmado por Diego Ibarra, conocido en el ámbito artístico como "Nicky Lauren", reconocido comediante en Coahuila y en la Unión Americana.

La Marcha del Orgullo en Múzquiz busca promover el respeto y la inclusión.

Las actividades iniciarán el miércoles 10 de junio con una rueda de prensa alusiva al acontecimiento, donde se darán a conocer los detalles de la organización y el programa oficial.

Posteriormente, el miércoles 24 de junio se llevará a cabo la pinta del paso peatonal en la zona centro de Múzquiz, como símbolo de inclusión y visibilidad.

Diego Ibarra, conocido como Nicky Lauren, lidera la organización del evento.

El jueves 25 de junio se realizará el conteo de votos para elegir al Rey Pride Múzquiz 2026 teniendo además a la reina, mientras que el viernes 26 se celebrará la "Zumba Pride" en las instalaciones de la Macroplaza, actividad que busca integrar a la comunidad en un ambiente de convivencia y alegría.

La comunidad LGBTQ+ de Múzquiz celebrará diversas actividades del 10 al 28 de junio.

El sábado 27 se efectuará la Sexta Edición de la Marcha del Orgullo en Múzquiz, evento central que reunirá a cientos de participantes en un recorrido lleno de color, música y mensajes de respeto hacia la diversidad.

Finalmente, el domingo 28 de junio se realizará la Novena Edición de la Marcha del Orgullo en el municipio de Sabinas, cerrando así un ciclo de actividades que buscan visibilizar a la comunidad LGBTQ+ y reafirmar el compromiso social con la igualdad y la inclusión.



