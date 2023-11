Shakira estaría trabajando en documental bibliográfico

Shakira no para de dar de qué hablar ni de facturar, ahora trascendió que la barranquillera estaría trabajando en un documental bibliográfico, en el cual hablaría sobre sus problemas y separación con Gerard Piqué.

Según el programa 'Así es la Vida', la cantante colombiana está preparando dicho proyecto, y una prueba de ello es que la intérprete de 'Monotonía', llevó con ella a un camarógrafo al tribunal español en donde se declaró culpable de fraude fiscal y anteriormente a la gala de los Latín Grammy 2023 en Sevilla.

"Shakira está grabando material gráfico para un proyecto audiovisual, un documental o un reality estilo documental", 'Así es la Vida', luego de que Shakira fuera captada durante su arribo a España, siendo grabada en todo momento por una persona de su equipo.

Además, trascendió que el material sobre la vida de la colombiana, aparte de hablar sobre su carrera artística, incluiría todo lo que vivió durante el 2022 y este año, cuando se enfrentó a problemas judiciales y su reciente separación y polémica con el padre de sus hijos debido a la presunta infidelidad del exfutbolista con Clara Chía.

Shakira revela por qué se declaró

Shakira se declaró culpable hace unos días de fraude fiscal, por presuntamente evadir impuestos durante varios años en España, mientras vivía en Barcelona con Gerard Piqué.

A través de un comunicado emitido por sus representantes legales, la barranquillera aceptó su culpabilidad y reveló los motivos que la llevaron a tomar dicha decisión.

"Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", explicó la artista de 46 años de edad.

Shakira destacó que ella tiene que escoger sus propias batallas, y lo único que le importa en estos momentos es que sus hijos vivan una vida plena, sin preocuparlos por verla en un juicio penal.

"Mis hijos me lo han pedido. Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone.

"Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir".