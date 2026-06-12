Shakira responde con un llamado a la unidad tras rumores sobre su presentación en el Mundial 2026

La participación de Shakira en la inauguración del Mundial de Futbol 2026 generó una intensa conversación en redes sociales. Más allá de su actuación, la cantante colombiana se convirtió en tendencia debido a comentarios y teorías que cuestionaban si realmente había sido ella quien apareció sobre el escenario durante el espectáculo de apertura.

¿Qué generó la controversia en redes sociales?

En medio de estas versiones, la intérprete emitió un mensaje a través de sus redes sociales, aunque sin referirse directamente a las especulaciones. En su publicación, expresó su deseo de que el torneo se desarrolle en un ambiente de paz y que sirva como una oportunidad para fomentar la unión entre las personas alrededor del mundo.

Asimismo, destacó la importancia de brindar mayores oportunidades a la infancia, especialmente en el ámbito educativo, para que más jóvenes puedan alcanzar sus metas y desarrollarse plenamente.

Acciones de Shakira relacionadas con el Mundial

La cantante también ha impulsado iniciativas vinculadas al Mundial. Días antes había anunciado que los recursos obtenidos por su tema "Dai Dai" serán destinados al Fondo de Educación FIFA Global Citizen. Además, informó que aportará un dólar por cada entrada vendida de la edición especial World Cup Edition de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Aunque evitó pronunciarse sobre las teorías surgidas en internet, Shakira compartió fotografías junto a Burna Boy, J Balvin y Danny Ocean, artistas que igualmente participaron en la ceremonia inaugural, una publicación que hizo referencia a su presencia en el evento.

La artista colombiana tiene previsto regresar al escenario del Mundial en la ceremonia de clausura, programada para el próximo 19 de julio, donde volverá a formar parte de uno de los momentos más importantes de la competición.