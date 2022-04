"Sí tiene ese problema mental"; Afirma ex-esposa de Alfredo Adame

La ex-esposa del polémico, Alfredo Adame, Mary Paz Banquells, confeso en El Minuto que cambio mi vida como fue su tormentosa relación con el rey de la polémica.

Durante los 25 años que estuvieron juntos, la actriz noto que el conductor era algo errático en su comportamiento por lo cual decidió terminar con la relación.

"Yo creo que ya hoy, bueno siempre he pensado que es, pasa por el problema de psicosis, es psicótico, porque además, él crea historias y sí se las cree, o sea la verdad es que Alfredo sí se cree sus historias y las vive plenamente y así como te las está contando el en su mente, las está viviendo, aunque no sean reales. O aunque sea una situación que no existió, pero sí tiene ese problema".

Uno de los mayores puntos de quiebre en la relación, fue cuando el expolítico comenzó a negarle la entrada a los familiares de Mary Paz Banquells.

"Llegó un momento en el que un día estábamos en una actividad, esquiando, y mi hijo Diego venía molestando a mi hijo Sebastián y él se desesperó y comenzó a corretear a mi hijo y como no lo alcanzó, le aventó el bastón de esquiar a la cabeza, pero con una fuerza que hasta él se volteó... Diego se desapareció, lo encontré un rato después, y ahí fue cuando le dije ´o vas al doctor o qué, porque esta situación ya no puede ser y vas a lastimar a mis hijos´".