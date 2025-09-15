Emergencia médica de Sofía Vergara en Los Ángeles provoca cancelación en los Emmy

Sofía Vergara reaparece con el rostro hinchado tras ausentarse de los Emmy 2025 por una severa reacción alérgica

Los Ángeles, California, 15 de septiembre de 2025 — La reconocida actriz colombiana Sofía Vergara, de 53 años, preocupó a sus seguidores este fin de semana luego de compartir imágenes de su rostro visiblemente afectado por una fuerte reacción alérgica, la cual le impidió asistir a la ceremonia de los Premios Emmy 2025, donde estaba programada como presentadora de una de las categorías estelares.

La estrella de Modern Family y reciente protagonista de Griselda había sido anunciada como presentadora del galardón a Mejor Actor Principal en Miniserie, una de las categorías más esperadas de la noche. Sin embargo, minutos antes de salir hacia el evento, sufrió una reacción alérgica severa en uno de sus ojos, que la obligó a cancelar su participación de último momento y trasladarse de urgencia a un hospital de Los Ángeles.

"No llegué a los Emmy, pero sí a emergencias"

A través de su cuenta oficial de Instagram, Vergara compartió con sus más de 30 millones de seguidores una serie de fotografías y videos desde la camilla de emergencias, donde se le observa con el ojo izquierdo visiblemente inflamado, enrojecido y lagrimeando.

"No llegué a los Emmy, pero sí a emergencias. Perdón, tuve que cancelar. ¡La alergia a los ojos más loca justo antes de entrar al coche!", escribió la actriz, acompañando su mensaje con una foto de su rostro hinchado y clips del hospital.

Aunque hasta el momento no se ha revelado un diagnóstico médico oficial, los síntomas que presentó —ojo rojo, lagrimeo, hinchazón, comezón intensa y malestar general— son característicos de una conjuntivitis alérgica aguda, de acuerdo con referencias de la Clínica Mayo y otros centros especializados. Las causas más comunes de este tipo de reacción suelen ser el contacto con polvo, polen, ácaros, pelo de mascotas, productos cosméticos o ciertos medicamentos.

En el caso de Vergara, aún se desconoce qué factor específico provocó la reacción, aunque medios cercanos a la producción de los Emmy señalaron que la actriz se había sometido previamente a sesiones de maquillaje profesional, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible hipersensibilidad a productos cosméticos.

Apoyo de seguidores y colegas

La publicación rápidamente generó una ola de solidaridad y apoyo entre colegas del medio artístico y seguidores alrededor del mundo. Personalidades como Reese Witherspoon, Salma Hayek y Ricky Martin enviaron mensajes de pronta recuperación, mientras que fans destacaron la forma en que la actriz manejó el incidente con su característico sentido del humor.

"¡Te ves hermosa incluso en urgencias!", escribió una seguidora.

"La salud es primero, te queremos recuperada y sonriente", comentó otro fan.

Un historial médico marcado por resiliencia

Este incidente se suma a una serie de desafíos médicos que la actriz ha enfrentado a lo largo de su vida. A los 28 años fue diagnosticada con cáncer de tiroides, enfermedad que superó tras someterse a una cirugía y un tratamiento prolongado. Más recientemente, en 2024, se sometió a una cirugía de rodilla, de la cual también compartió detalles en redes sociales.

Su actitud transparente y optimista ante los problemas de salud ha sido aplaudida por sus seguidores, quienes destacan su fortaleza, especialmente en una industria como la del entretenimiento, donde las apariencias suelen tener un peso considerable.

¿Cuál es su estado actual?

Hasta ahora, no se han ofrecido detalles precisos sobre el tratamiento médico que está siguiendo Vergara tras el episodio alérgico. Sin embargo, medios estadounidenses como Variety y People reportan que se espera una recuperación completa en los próximos días, siempre y cuando no haya complicaciones.

El equipo de la actriz no ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes cercanas a su representante aseguran que se encuentra en casa bajo supervisión médica, con reposo ocular y tratamiento antihistamínico.

¿Reprogramará su participación pública?

Aunque no se ha confirmado si Sofía Vergara retomará su agenda pública en los próximos días, se espera que reaparezca una vez que su estado de salud lo permita, ya que tiene compromisos relacionados con campañas publicitarias y proyectos en desarrollo para televisión.

Por lo pronto, su ausencia fue una de las más comentadas durante la gala de los Emmy, y su testimonio se ha convertido también en un recordatorio sobre la importancia de tomar en serio las reacciones alérgicas agudas, incluso en personas sin antecedentes médicos recientes.