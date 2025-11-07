Ausencia de Taylor Swift en lista de Grammy 2026 sorprende a fans

La ausencia de Taylor Swift en la lista de artistas elegibles para los Premios Grammy 2026 ha generado sorpresa y confusión entre sus seguidores, conocidos como swifties. La cantante, una de las figuras más laureadas en la historia de la ceremonia, quedó fuera de la contienda por una razón administrativa: su más reciente material discográfico no cumplió con el periodo de elegibilidad establecido.

¿Por qué Taylor Swift no es elegible para los Grammy 2026?

El Desfase Temporal del Nuevo Álbum

La respuesta a la inusual ausencia de Swift se encuentra en las reglas de la Academia de la Grabación.

El más reciente álbum de la artista, titulado "The Life of a Showgirl", fue lanzado el 3 de octubre de 2025, apenas unas semanas después de la fecha límite (30 de agosto de 2025) para ser considerado en la 68.ª edición de los Grammy.

¿Cuáles son los logros históricos de Taylor Swift en los Grammy?

A pesar de que el disco ha batido récords de ventas y arrasado en plataformas digitales, este pequeño desfase temporal impidió que fuera incluido en las nominaciones de este año.

Récords Históricos en la Gala

La ausencia de Swift en la lista es notable, ya que ha sido una presencia constante en la premiación por 17 años, acumulando 14 premios Grammy y más de 50 nominaciones.

Su mayor hito es ser la única artista en la historia en ganar el codiciado premio a Álbum del Año en cuatro ocasiones, superando a leyendas como Frank Sinatra y Stevie Wonder, con los siguientes álbumes:

Fearless

1989

Folklore

Midnights

Aunque Taylor Swift no competirá en la gala del 1 de febrero de 2026, se espera que su álbum "The Life of a Showgirl" sea uno de los grandes contendientes en la edición de 2027, al quedar elegible para ese ciclo.