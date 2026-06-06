Taylor Swift sorprende con tema para Toy Story 5 y comparte entrañable video de su infancia

La cantante estadounidense Taylor Swift presentó oficialmente su nueva canción "I Knew It, I Knew You", creada para la banda sonora de Toy Story 5, y acompañó el lanzamiento con un emotivo video de su infancia que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En las imágenes compartidas por la artista, se le observa cuando era niña utilizando ropa de vaquera, una referencia directa a Jessie, uno de los personajes centrales de la franquicia animada. Swift explicó que escribir el tema para la querida vaquera representó una experiencia muy especial, describiéndola como una mezcla entre una despedida musical y un regreso a sus raíces.

Detalles confirmados

La canción fue escrita específicamente para Jessie, personaje interpretado por Joan Cusack, y forma parte de la esperada quinta entrega de la saga cinematográfica. La cantante ha expresado en distintas ocasiones su admiración por el universo de Toy Story, al que considera parte importante de su infancia.

La nueva película llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 19 de junio y mostrará una nueva etapa en la vida de Bonnie, quien comienza a prestar más atención a la tecnología que a sus tradicionales juguetes. Entre las voces que regresan para esta producción destacan Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie.

Estreno película Toy Story 5

El lanzamiento de "I Knew It, I Knew You" marca además un acercamiento de Swift a los sonidos country que caracterizaron los primeros años de su carrera artística, una decisión que ha sido bien recibida por sus seguidores.