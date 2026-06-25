Taylor Swift y Travis Kelce sorprenden con una inusual petición para su boda

A pocos días de la fecha en la que presuntamente celebrarán su boda, Taylor Swift y Travis Kelce han llamado la atención por una particular solicitud dirigida a quienes asistirán al evento: no llevar regalos.

La petición fue dada a conocer por George Kittle, amigo cercano del jugador de los Kansas City Chiefs, durante una entrevista con Extra TV. Según explicó, los futuros esposos fueron enfáticos al comunicar a sus invitados que no desean recibir presentes.

Pese a ello, Kittle reveló que contempla entregar un detalle personal a Kelce, debido a la afición del jugador por las monedas antiguas. El integrante de los San Francisco 49ers comentó que podría obsequiarle alguna pieza de colección, aunque reconoció que se trata de un gusto que puede resultar costoso.

El deportista también expresó sus buenos deseos para la pareja y señaló que espera que disfruten la celebración rodeados de familiares y amigos.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Aunque los detalles del enlace se mantienen bajo estricta reserva, Kittle destacó en una conversación con People la participación de Taylor Swift en el evento Tight End University, iniciativa creada junto a Travis Kelce y Greg Olsen para fomentar el desarrollo de jugadores de la NFL. El atleta calificó a la cantante como una persona increíble y agradeció que dedicara tiempo a la actividad en una etapa tan cercana a su boda.

De acuerdo con las versiones que han circulado, la ceremonia estaría programada para el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. Entre los asistentes figurarían celebridades como Selena Gomez, Ed Sheeran, Suki Waterhouse y Zoë Kravitz.

Preparativos de la boda

Mientras tanto, diversos reportes señalan que Swift habría realizado actividades relacionadas con su despedida de soltera en su residencia de Rhode Island, mientras que Kelce fue visto recientemente en Los Ángeles acompañado de amigos cercanos.

La reserva con la que ambos han manejado los preparativos también ha dado pie a especulaciones sobre una posible estrategia para mantener en secreto la ubicación real de la boda, alimentando versiones de que podrían haber realizado reservas en distintos lugares para evitar la atención mediática.