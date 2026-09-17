Aleks Syntek se pelea en pleno concierto: "Entre más me digas eso, menos voy a cantar"

Lo que estaba previsto como una noche de celebración mexicana terminó con Aleks Syntek protagonizando varios momentos de tensión durante su presentación en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

El cantante reaccionó ante las peticiones de algunos asistentes, quienes le solicitaban interpretar canciones que no eran de su autoría. En uno de los momentos captados en videos del evento, una persona le pidió un tema que atribuía a Juan Gabriel, ante lo cual Syntek respondió: "Entre más me digas eso, menos voy a cantar".

El cantante se mostró molesto ante peticiones de canciones ajenas.

El músico aprovechó para corregir al asistente y aclaró que la canción tampoco pertenecía al intérprete al que se la habían atribuido. "Y aparte esa canción que me estás pidiendo no es mía, es de ´El Buki´", señaló.

La molestia del cantante continuó cuando cuestionó a los asistentes sobre cuántos realmente habían acudido al concierto como seguidores suyos. Syntek preguntó quién llevaba una camiseta con su nombre y reclamó que buena parte del público no parecía ser fan de su música.

"Entonces, pídanme mías. ¿Quién quiere subir al escenario? Les voy a cantar a las que sí sean fans y traigan camisetas de Aleks Syntek porque la mayoría no trae ni son mis fans", expresó durante el espectáculo.

Syntek cuestionó la lealtad de sus seguidores durante el evento.

Otra de las solicitudes que recibió fue "Catsup", canción relacionada con un comercial. La petición también llevó al intérprete a referirse nuevamente a sus diferencias con el reguetón y con Bad Bunny.

También arremetió contra el reguetón. En medio de sus comentarios, Syntek lanzó una crítica hacia la música que, según sus palabras, actualmente escucha parte del público.

"Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán, a unos weyes cantar ´MARTILLAZO´", declaró.

El músico criticó el reguetón y la música actual que escucha el público.

El concierto continuó entre interpretaciones y reclamos del cantante, quien finalmente dejó otra frase dirigida a los asistentes: "Yo estoy viviendo un mundo y ustedes viven un mundo bizarro".