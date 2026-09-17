Nominados de La Casa de los Famosos México: Mariana Ochoa en riesgo

CIUDAD DE MÉXICO — La competencia dentro de La Casa de los Famosos México alcanzó un punto crítico al definirse la lista de nominados correspondiente a la octava semana de emisión. Con el avance hacia las etapas decisivas del concurso, las dinámicas de votación interna colocaron a seis participantes en riesgo de eliminación.

Nominados de la octava semana

La placa de esta jornada quedó integrada por Ese Pérez, quien ingresó de forma directa por decisión de la líder semanal Mariana Ochoa, además de Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Memo Schutz y la propia Mariana Ochoa. La inclusión de Ochoa se dio tras el recuento general de los puntos otorgados en el confesionario por el resto de los habitantes, configurando un escenario donde una de las principales estrategas de la semana también enfrenta la posibilidad de abandonar la residencia.

Inmunidad y participantes seguros

Por otro lado, la participante Gema Garoa aseguró su permanencia una semana más al obtener la última inmunidad disponible, luego de negociar el presupuesto asignado a la comida de los concursantes. Asimismo, competidores como Yahir y Brianda evitaron ser señalados en las votaciones, garantizando su pase automático a la siguiente fase del programa de telerrealidad.

Decisión del público

Con la conformación definitiva de la lista de nominados, la resolución sobre qué habitante dejará la competencia queda en manos del público mediante los canales de votación digital. La salida del próximo participante representará un ajuste significativo en la distribución de las alianzas y las estrategias de cara a la etapa final de la temporada.