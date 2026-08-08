Tom Holland muestra su alianza de matrimonio en Londres

Tom Holland fue fotografiado por primera vez con su alianza de matrimonio después de su boda secreta con Zendaya. El actor y la estrella de Euphoria fueron vistos el jueves mientras caminaban tranquilamente por Londres acompañados de sus dos perros, Phil y Noon.

De acuerdo con los reportes, la pareja contrajo matrimonio el pasado 4 de agosto en Surrey, Reino Unido. Durante el paseo, Holland llevaba pantalones marrones, una camisa azul con la frase "Thank you for being a friend" y una gorra roja con el logotipo de Bero, su marca de cerveza sin alcohol.

Zendaya, por su parte, apareció con jeans azules y una camisa holgada en tono blanco roto. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue la alianza dorada que Holland llevaba en la mano izquierda, vista públicamente por primera vez desde que la pareja confirmó discretamente su matrimonio.

Detalles de la ceremonia privada

Según People, el enlace incluyó una recepción privada en Surrey, donde estuvieron presentes familiares y amigos cercanos de la pareja, en el hotel Beaverbrook, cerca de Kingston upon Thames, ciudad natal del actor.

Un matrimonio que mantuvieron fuera de los reflectores

La noticia de la boda comenzó a tomar fuerza después de que Law Roach, estilista de Zendaya, revelara en marzo, durante una entrevista con Access Hollywood en la alfombra roja de los Actor Awards de 2026, que el matrimonio ya había ocurrido.

Posteriormente, Roach destacó en una conversación con Complex la manera en que Holland y Zendaya consiguieron mantener su relación y su boda alejadas de la atención pública.

Fue el propio Holland quien habló posteriormente sobre el enlace. En junio, durante una entrevista con Esquire, confirmó que su familia había estado presente en la boda y aseguró que ningún contenido generado mediante inteligencia artificial podría engañarlos.

El actor también expresó lo que representa Zendaya en su vida y aseguró sentirse especialmente feliz, respaldado y seguro a su lado.

Zendaya también ha defendido su privacidad

La actriz ha explicado en distintas ocasiones por qué ambos han procurado mantener su relación lejos de la exposición constante.

Durante una conversación en el podcast Modern Love, de The New York Times, Zendaya señaló que preservar la felicidad y proteger la intimidad de la pareja era importante para ella. También reconoció que existe un vínculo parasocial entre las figuras públicas y sus seguidores, pero sostuvo que intenta reservar determinados momentos de su vida personal para ella y para Holland.

La historia de la pareja comenzó en el terreno profesional. Ambos compartieron pantalla por primera vez en Spider-Man: Homecoming, estrenada en 2016, y posteriormente confirmaron su relación en 2019.

Zendaya hizo público su compromiso en enero de 2025, cuando acudió a los Golden Globes luciendo un llamativo anillo de compromiso con diamantes.

Ahora, la alianza que Holland mostró durante su paseo por Londres se suma a las señales públicas de una relación que ambos han procurado mantener en privado.