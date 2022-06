Tras críticas, Christian Nodal cambia de look y tiñe su cabello morado

Después de la controversia que se desató por el cabello rubio de Christian Nodal y su comparación con el J Balvin, ahora decidió volver a teñirlo de un color completamente diferente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió una historia en el que se le ve sentado frente a un espejo mientras que Jacqueline Bieber, una famosa estilista, pintaba su cabello con un nuevo estilo.

Posteriormente, el intérprete de ´Adiós Amor´ se dejó ver con la cabellera morada y unas cruces de color negro sobre su cabeza. Esto mientras presentaba un talento que él está apoyando.

Cabe mencionar que, recientemente, Nodal se dijo estar cansado de las burlas, pues admitió que todos los comentarios que han hecho sobre él, sí le han afectado.

"Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que él me subiera en su cuenta de 50M lo del ´encuentren las diferencias´ hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse", escribió.

Además, aseguró que quiere ser reconocido por su música, no por las polémicas en las que se ve envuelto.