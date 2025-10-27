Fallece Alicia Bonet, legendaria actriz de Hasta el viento tiene miedo, a los 78 años

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó este domingo el fallecimiento de la actriz mexicana Alicia Bonet, reconocida por su trabajo en la icónica película Hasta el viento tiene miedo, dirigida por Carlos Enrique Taboada. Tenía 78 años.

En un comunicado, la ANDI expresó su pesar por la pérdida de la artista: "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Alicia Bonet, recordada por su participación en películas como Hasta el viento tiene miedo, Despedida de soltera y El escapulario. A sus familiares y amigos enviamos nuestras más sentidas condolencias". La institución no reveló las causas del deceso.

Nacida el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México, Bonet inició su carrera en el teatro juvenil durante la década de los cincuenta, lo que marcó el comienzo de una trayectoria sólida y versátil en el cine, la televisión y el teatro.

A lo largo de su carrera, participó en alrededor de 30 producciones, entre las que destacan Guadalajara en verano, Rubí, Viviana, A flor de piel, El amor no es como lo pintan y Se busca un hombre. Su talento y sensibilidad artística la convirtieron en una de las intérpretes más queridas y representativas de su generación, dejando una huella imborrable en la historia del espectáculo mexicano.