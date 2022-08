Vandalizan y roban capilla hecha en honor a Octavio Ocaña

Estado de México. – La familia de Octavio Ocaña denunció vía redes sociales el vandalismo que sufrió la capilla construida en honor a su ser querido, la cual se encontraba en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el lugar exacto en donde el actor murió el 29 de octubre de 2021.

Y fue Bertha Ocaña, la hermana del hoy occiso, quien expuso el caso a través de su cuenta de Instagram, en donde detalló que no quedó nada de aquella pequeña construcción que había sido mandada a hacer a modo de tributo por parte de un canal de YouTube.

"La capilla que fue regalada con muchísimo amor y cariño por parte de un canal de YouTube, la cual pintaron, mandaron a hacer especialmente, tenía una imagen de Octavio, una frase y dentro de la capilla estaba una cruz que su familia le mandamos a hacer con frase, su nombre completo, fecha de nacimiento y de deceso. Y de repente arrancaron la capilla, o sea se llevaron la capilla, es vergonzoso y decepcionante que como personas, como seres humanos hagan esto", lamentó.

Aunado al video en donde relató lo sucedido, Bertha Ocaña publicó una comparativa del sitio que había sido elegido para erguir esta capilla.

Del lado izquierdo figuraba la cruz sin ningún tipo de daño, pero del lado derecho se mostró cómo está actualmente el espacio, en donde solo quedaron piezas de la construcción.

"Me pregunto cómo hicieron para arrancar hasta el piso y con toda la hazaña del mundo romperlo y dejar ahí los pedazitos, es una falta de respeto el que no dejaran por lo menos la cruz que su familia le hicimos, si necesitaban vender el fierro definitivamente no era la manera de hacer algo así, pero todo lo que aquí se hace aquí se paga tarde o temprano", escribió Bertha.

Octavio Ocaña había consolidado una importante carrera en el mundo de la actuación, de hecho, se encontraba trabajando en la serie de comedia Vecinos, en donde interpretaba a ´Benito´, hasta que el 29 de octubre de 2021, luego de una persecución policiaca en la autopista Chamapa-Lechería, en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, perdió la vida en lo que ha sido una de las muertes correspondientes a figuras públicas más controvertidas de los últimos años, al menos en México.