Mundial 2026: BTS, Shakira y Madonna en el primer medio tiempo

La FIFA presentó en redes sociales a los artistas que encabezarán el primer show de medio tiempo en la historia del Mundial.

La emoción rumbo al Mundial 2026 ya se vive al máximo. Además de la fiebre por completar el álbum oficial y la expectativa por los partidos, esta edición marcará un antes y un después en la historia del fútbol, pues por primera vez la Copa del Mundo contará con un espectáculo de medio tiempo encabezado por artistas destacados del momento.

La noticia fue anunciada el pasado miércoles 13 de mayo por la FIFA; a través de sus redes sociales publicó un video colaborativo junto a los artistas que formarán parte de esta histórica primera edición del medio tiempo mundialista.

El clip estuvo protagonizado por Chris Martin, vocalista de Coldplay, Elmo, el icónico personaje de ´Plaza Sésamo´ y 'los Muppets', quienes se encargaron de buscar a las estrellas que estarán en este icónico momento. El intérprete de ´Yellow´, junto a las icónicas estrellas de los programas infantiles, comenzaron a proponer a las celebridades que podrían formar parte del Mundial. Tras una divertida conversación, finalmente se reveló que BTS, Madonna y Shakira serán los encargados de protagonizar el histórico show de medio tiempo.

¿Cuándo será el primer medio tiempo de la Copa Mundial?

El primer medio tiempo de la Copa Mundial se realizará el próximo 19 de julio durante la final del torneo que se realizará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, en el área metropolitana de Nueva York.

La FIFA anunció que BTS Shakira Madonna serán los artistas del primer medio tiempo en la historia del Mundial.