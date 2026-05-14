Ángela Aguilar afirma que Bidi Bidi Bom Bom es su canción: polémica en San Antonio

Tras un video donde la cantante Ángela Aguilar habla sobre su EP de covers de Selena Quintanilla, la controversia que arrastra desde 2020 ha vuelto a circular en redes sociales. La frase 'mi canción Bidi Bidi Bom Bom', pronunciada por la cantante en aquella grabación, concentró las críticas de usuarios que recordaron que el tema pertenece a la llamada 'La Reina del Tex-Mex'.

¿Qué provocó la controversia?

El detonante del resurgimiento fue la participación de A.B. Quintanilla en el concierto de Cazzu en el Boeing Center de San Antonio, Texas, durante la gira de la artista argentina por Estados Unidos. El productor tocó el bajo en una interpretación de 'Si Una Vez' y, al cierre de la noche, colocó una corona en la cabeza de Julieta Cazzuchelli frente al público reunido en el recinto.

Reacción de los fans

Antes de coronarla, el músico se dirigió directamente a la intérprete: 'Todos sabemos que hay una reina que vive en los corazones de las personas y esa reina se llama Selena. Pero esta noche, con mucho respeto y cariño, tú también has logrado algo muy especial: llegar a los corazones de la gente, y por eso esta corona es para ti', expresó. Ambos también interpretaron 'Con Otra', de la argentina.