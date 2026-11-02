Victoria Ruffo apoya a su hijo José Eduardo Derbez tras separación

CIUDAD DE MÉXICO — La actriz Victoria Ruffo fijó su postura ante los medios de comunicación tras confirmarse la separación sentimental entre su hijo, el comediante José Eduardo Derbez, y la creadora de contenido Paola Dalay, respaldando de forma explícita las decisiones personales tomadas por la expareja.

¿Qué declaró Victoria Ruffo sobre la separación?

Durante un encuentro con la prensa, la intérprete mexicana sostuvo que los acuerdos alcanzados por la pareja pertenecen estrictamente al ámbito privado. La artista enfatizó que el factor prioritario en la vida de su primogénito es su estabilidad emocional, descartando la intervención o emisión de juicios por parte de terceros ajenos a la relación.

El pronunciamiento de la actriz ocurrió luego de que Derbez y Dalay oficializaran el cierre de su etapa como novios tras casi siete años de relación. Pese al quiebre sentimental, ambos manifestaron que mantendrán una relación cercana y constante para dar seguimiento conjunto al cuidado de su hija Tessa, nacida a mediados de 2024.

¿Cómo se mantendrán las dinámicas familiares?

Ruffo añadió que su presencia como madre se mantendrá incondicional frente a los retos de su hijo, destacando que el actor continúa enfocado en sus compromisos en el sector del entretenimiento. Por su parte, la expareja continuará coordinando sus dinámicas familiares en el entorno público por el bienestar de su menor hija.