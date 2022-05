Will Smith confiesa en su libro que quiso matar a su padre

El actor Will Smith, de nueva cuenta se sinceró con la vida personal que tuvo con su padre en su próximo libro, en la cual, afirmo que de niño pensó en matar a su padre, por la manera brutal que este golpeaba a su madre.

"Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy", es un extracto del libro "Will" que ha sido difundido por el portal de espectáculos Yasss.

Al ser testigo de semejante brutalidad, Will afirmo que en algún momento pensó en arrojar su padre por las escaleras y terminar con su vida.

"Una noche, mientras le llevaba desde su dormitorio hasta el baño con cuidado, una oscuridad surgió dentro de mí. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, le mataría (...) Me detuve en la parte superior de las escaleras. Pensé que podría empujarlo y quitármelo de encima fácilmente", agrega la obra.

El padre de Will Smith, Willard Carroll Smith Sr, fallece de cáncer en el 2016, por su parte la madre de Will sigue con vida.