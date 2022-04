¿Ya terminaron? Gussy Lau compone canción de desamor

A través de sus redes sociales, Gussy Lau levanto sospechas de un posible rompimiento con Ángela Aguilar.

El joven compositor subió un video cantando con mucho sentimiento una canción de su autoría que habla de desamor y de la ruptura de una relación.

"He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste ´adiós´. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste, ´no eres tú, soy yo´", inicia Gussy cantando en el video.

En tanto, en otra parte de los versos que canta el compositor de la capital sinaloense refiere que lo que tiene es un "mal de amores", al tiempo que asegura que "anda vibrando bajo" por ese amor.

¿Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaron? pic.twitter.com/lheJJVtBuB — Nadia Juárez (@yolitzin8) April 13, 2022

"Supongo que es el mal de amores. Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no", continua.

Por ello, los followers no tardaron en especular que el joven de 33 años estaría devastado tras la filtración de las polémicas fotografías con Ángela Aguilar, pues sería el motivo por el que habrían terminado su relación, lo cual estaría confirmando con la canción que recientemente compartió.