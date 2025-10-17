Hallazgo en el Everest: Andrew Irvine, compañero de George Mallory, encontrado

¿Quién era Andrew Irvine? Desapareció hace 100 años en el Everest y creen haberlo encontrado

Un montañista desaparecido hace 100 años en el Monte Everest, pudo haber sido encontrado, pero, ¿quién era Andrew Irvine?

Creen haber encontrado los restos de un montañista que desapareció hace 100 años mientras intentaba llegar a la cima del Monte Everest, pero, ¿quién era Andrew Irvine?

Andrew Irvine fue uno de los cientos de montañistas o alpinistas que intentaron llegar a la cima del Monte Everest, sin embargo, como tantos otros, desapareció en la montaña más alta del planeta, en su caso, ocurrió en 1924.

Fue visto por última vez en junio de hace 100 años, cuando intentó conquistar el Monte Everest junto con George Mallory, cuyos restos fueron encontrados en 1999; el probable descubrimiento de Andrew Irvine daría cierre a la expedición de la que no volvieron.

¿Quién era Andrew Irvine? Montañista que desapareció hace 100 años en el Monte Everest

Andrew Comyn Irvine, llamado de cariño "Sandy", fue un montañista, atleta y estudiante que desapareció en junio de 1924 en una expedición británica universitaria que realizó junto a George Mallory en el Monte Everest.

De acuerdo con las descripciones de George Mallory sobre Andrew Irvine, era un hombre en quien se podía confiar; mientras que su sobrina nieta destaca sus aportaciones al montañismo tras la expedición al Monte Everest que terminó con su vida. Durante 100 años y tras la desaparición de Andrew Irvine, surgieron diversas preguntas, por ejemplo, en qué parte del Monte Everest se encontraban sus restos y los de George Mallory, o si habían llegado a la cima.