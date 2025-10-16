Trump amenaza con intervención letal si Hamás no cesa ejecuciones en Gaza

ESTADOS UNIDOS — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una dura advertencia pública al grupo militante Hamás, amenazando con una intervención letal si no detienen las supuestas ejecuciones de civiles que, según informes, han ocurrido en la Franja de Gaza tras la entrada en vigor de un acuerdo de alto el fuego.

"Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, algo que no estaba en el Acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos a ellos", declaró Trump en un mensaje publicado en su red social Truth este jueves.

Violencia en Medio de la Tregua

La advertencia de Trump surge en un momento delicado, en el que la Franja de Gaza ha experimentado un alto el fuego y una retirada parcial de las tropas israelíes de la mitad del territorio, como parte de una propuesta de paz impulsada por la Administración estadounidense.

Sin embargo, tras el acuerdo, milicias armadas de Hamás han sido acusadas de movilizarse para restablecer el control en la región y de llevar a cabo ejecuciones sumarias contra personas acusadas de colaborar con Israel. Además, se han reportado enfrentamientos con grupos rivales armados locales.

Videos que circulan en redes sociales, citados por medios internacionales, muestran la supuesta ejecución de varias personas maniatadas y con los ojos vendados, en presuntos hechos que, según fuentes locales, ocurrieron en la ciudad de Gaza en el marco del inicio de la tregua.

Llamado de Centcom al Desarme

La amenaza del presidente fue precedida por un llamado directo del jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper. El miércoles, Cooper instó "firmemente" a Hamás a poner fin inmediato a la violencia contra civiles palestinos en la Franja.

En un mensaje en la red social X, el comandante estadounidense exhortó al grupo a aprovechar la "oportunidad histórica" para alcanzar la paz, instándolos a "desarmarse sin demora". Cooper enfatizó que había transmitido sus "preocupaciones a los mediadores" que se encuentran negociando en Egipto la implementación de la propuesta de paz para el enclave palestino.

Esta situación subraya la fragilidad del reciente acuerdo y el compromiso de la Administración Trump de intervenir si la violencia interna de Hamás compromete la estabilidad del alto el fuego en la región de Gaza.