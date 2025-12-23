Trump lanza ultimátum a Maduro: ¿Qué pasará en Venezuela?

En una declaración que eleva al máximo la tensión diplomática entre Washington y Caracas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum directo al líder venezolano Nicolás Maduro. Durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, Trump advirtió que Maduro sería "inteligente" si decidiera dejar el poder por voluntad propia, sugiriendo que las consecuencias de no hacerlo serían definitivas.

"Si se hace el duro, será la última vez que lo haga", sentenció el mandatario estadounidense ante los cuestionamientos de la prensa sobre si su administración busca derrocar al líder chavista. Aunque Trump no confirmó explícitamente una intervención militar inminente, admitió que es "probable" que la estrategia actual contemple la salida forzada de Maduro.

Puntos clave de la escalada de tensión

La postura de la Casa Blanca se ha endurecido tras varios eventos recientes que han marcado la agenda de este cierre de 2025:

Confiscación de Petróleo: Trump confirmó que Estados Unidos se quedará con los 1.9 millones de barriles de petróleo del buque interceptado el pasado 10 de diciembre, como parte del bloqueo a embarcaciones sancionadas.

Acusaciones de Seguridad: El presidente reiteró, sin presentar pruebas directas, que el gobierno de Maduro está "inundando" Estados Unidos con drogas y criminales liberados de cárceles venezolanas.

Advertencia de Ataque: Ante la pregunta de por qué Maduro debería temer una ofensiva dentro de territorio venezolano, Trump insistió en que "ya lo averiguarán" si el régimen continúa desafiando las órdenes de Washington.

Contexto de Bloqueo y Confrontación

Estas declaraciones ocurren en medio de un operativo masivo de la Marina de EE. UU. para bloquear la entrada y salida de crudo de Venezuela, lo que el gobierno de Maduro ha denunciado previamente como actos de "piratería". La retórica de Trump sugiere que el inicio de 2026 podría estar marcado por acciones más directas en el Caribe, buscando asfixiar económicamente a Caracas hasta forzar un cambio de régimen.

Por ahora, Maduro ha respondido a través de sus canales oficiales denunciando las amenazas ante organismos internacionales, mientras que Trump mantiene que la decisión de una transición pacífica o un conflicto mayor queda enteramente en manos del mandatario venezolano.