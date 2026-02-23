Cuidadores del zoológico de Ichikawa explican video de Punch agredido

Zoológico de Ichikawa aclara video del mono Punch agredido

Luego de que se viralizara el video del mono Punch agredido, el zoológico de Ichikawa aclaró lo sucedido.

El zoológico de Ichikawa, en Japón, aclaró el video del mono Punch siendo agredido.

En redes sociales, se hizo viral un clip en el que Punch era maltratado por otro mono mientras intentaba integrarse con la manada, lo que generó indignación entre los usuarios.

Aclaración del zoológico sobre el video

Mediante un comunicado publicado este 20 de febrero, los cuidadores del zoológico de Ichikawa aclararon el video donde Punch es "agredido" por otro mono. El personal confirmó que el video se grabó en la mañana del 19 de febrero durante la hora de la comida y que Punch actuó con normalidad.

Reacción de los cuidadores del zoológico

De acuerdo con la versión del personal del zoológico, Punch intentó comunicarse con otro mono bebé; sin embargo, este lo evitó.