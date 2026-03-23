Polémica en el Monterrey vs Chivas: aficionado se justifica tras golpear a su hijo

El partido entre Monterrey y Chivas, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026, no solo destacó por el resultado deportivo, sino también por los hechos ocurridos fuera del terreno de juego que generaron controversia.

El conjunto rojiblanco reafirmó su buen momento al conseguir una nueva victoria que lo mantiene como líder del torneo. La escuadra mostró eficacia en momentos clave y alcanzó su décimo triunfo del campeonato. Entre los protagonistas destacó Armando González, quien volvió a hacerse presente en el marcador y llegó a 10 anotaciones, consolidándose como uno de los goleadores del certamen.

Penalti detenido por Rangel

En los instantes finales, Monterrey presionó en busca del empate, pero Raúl Rangel se convirtió en figura al detener un penalti que aseguró el resultado a favor de Chivas.

Controversia en las gradas

Sin embargo, tras el silbatazo final, la atención se trasladó a las gradas y alrededores del Estadio BBVA. Por un lado, se reportaron enfrentamientos entre seguidores de ambos equipos, y por otro, un video que rápidamente se viralizó mostró a un hombre agrediendo a un joven, lo que provocó indignación en redes sociales.

Posteriormente, el propio involucrado aclaró que el joven era su hijo y que su reacción fue un castigo por su comportamiento. Según explicó en redes sociales al responder a una publicación del periodista Ricardo Cariño, el menor habría lanzado cerveza hacia otros aficionados en el momento del penal detenido por Rangel.

El aficionado, identificado como @agmatias, aseguró que su acción fue un regaño enérgico y no un ataque a un desconocido. Además, mencionó que también pidió a la persona que grababa el momento que dejara de hacerlo, pero no obtuvo respuesta favorable.

El caso ha generado opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos consideran que el padre actuó para corregir una conducta indebida, otros critican el uso de la violencia como forma de disciplina. Asimismo, también se ha discutido el altercado con el reportero que captó la escena.