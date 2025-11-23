Trump asegura que su acuerdo sobre Rusia y Ucrania no es definitivo

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el borrador del acuerdo propuesto para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania no representa su "oferta final", pese a que dicho documento ha generado preocupación entre Kyiv y algunos de sus aliados europeos.

Esta declaración reavivó la tensión diplomática, ya que el bosquejo del plan ha sido percibido por Ucrania como una propuesta que podría beneficiar más a Moscú que a Kyiv, especialmente en materia territorial y de compromisos de seguridad.

Aunque Trump afirmó estar dispuesto a seguir trabajando en un acuerdo, la ambigüedad en su postura mantiene incertidumbre sobre la presión internacional para alcanzar un alto al fuego y sobre el papel que Estados Unidos podría jugar en futuras negociaciones.

La respuesta de Ucrania y sus aliados ha sido de preocupación, ya que el contenido del borrador podría implicar concesiones que no son aceptables para el país en conflicto. La comunidad internacional observa de cerca cómo se desarrollan las negociaciones y qué papel jugará Trump en este proceso.

La falta de claridad en la propuesta de Trump podría afectar las relaciones internacionales y la estabilidad en la región, ya que muchos países dependen de un acuerdo que garantice la seguridad y la soberanía de Ucrania frente a la agresión rusa.