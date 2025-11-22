Trump da ultimátum a Zelenski por plan de paz antes del Día de Acción de Gracias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum a Volodímir Zelenski para que acepte el plan de paz de la Casa Blanca antes del jueves 27 de noviembre, fecha en que se celebra el Día de Acción de Gracias. El mandatario confirmó el plazo en una entrevista con Fox Radio, donde señaló que podría haber una prórroga si "las cosas funcionan bien", aunque insistió en que ese día es el límite previsto.

Las declaraciones surgieron luego de que The Washington Post informara que Washington habría fijado esa fecha como condición para mantener su apoyo a Kiev. Entre los puntos más controversiales del plan figura la exigencia de que Ucrania entregue territorios a Rusia y reduzca su Ejército a un máximo de 600.000 elementos, incluso en zonas que Moscú no ha ocupado militarmente.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Trump defendió su propuesta argumentando que Ucrania "ya está perdiendo territorio" y calificó la guerra como "una masacre" que se ha salido de control. También aseguró que Vladímir Putin "no busca más problemas" y que la guerra —que calificó como un conflicto que "debería haber durado un día"— ha sido una lección para el Kremlin. Además, destacó la entrada en vigor de nuevas sanciones estadounidenses contra Rosneft y Lukoil, las mayores petroleras rusas.

Mientras tanto, Zelenski se dirigió al país para advertir que Ucrania enfrenta decisiones difíciles que podrían poner en riesgo la relación con uno de sus principales aliados. Afirmó que las propuestas estadounidenses implicarían renunciar a la libertad y la dignidad, rechazando cualquier acuerdo que considere una "traición" a su nación.

¿Qué alternativas presenta Zelenski?

El presidente ucraniano explicó que buscará presentar argumentos y alternativas al plan estadounidense. Más tarde, sostuvo una llamada con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tras la cual anunció que Ucrania trabajará junto con Washington y socios europeos a nivel de asesores de seguridad nacional para construir un camino de paz viable.

Zelenski subrayó que su gobierno está dispuesto a dialogar y respetar el objetivo de Trump de poner fin al conflicto, siempre y cuando las propuestas sean realistas para su país.