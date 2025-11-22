Trump y Mamdani se reúnen en la Casa Blanca: un giro inesperado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, sostuvieron una reunión "muy productiva" este viernes en la Casa Blanca, marcando un giro de 180 grados tras una tensa campaña electoral caracterizada por fuertes ataques verbales mutuos. Al concluir el encuentro, Trump ofreció un inesperado respaldo al demócrata, afirmando tener confianza en que Mamdani "hará un gran trabajo" en la ciudad.

¿Qué ocurrió?

La reunión Trump-Mamdani, que se llevó a cabo a puerta cerrada, culminó con una rueda de prensa en el Despacho Oval donde ambos líderes mostraron una notoria cordialidad. El presidente republicano, quien previamente había criticado duramente a Mamdani, incluso tildándolo de "comunista" y advirtiendo a los neoyorquinos sobre un posible "régimen comunista" en la ciudad, suavizó su postura.

"Tengo mucha confianza en que puede hacer un buen trabajo", declaró Donald Trump, añadiendo que el alcalde electo "tiene ideas un tanto extravagantes", pero que con "suerte" logrará sorprender tanto a conservadores como a liberales. Además, Trump prometió su ayuda para que el alcalde de Nueva York pueda "hacer realidad el sueño de todos" sus habitantes.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Por su parte, Zohran Mamdani, quien asumirá el cargo el 1 de enero de 2026, calificó el encuentro de "positivo". El demócrata, que se convirtió en el primer alcalde musulmán de Nueva York tras su victoria histórica del 4 de noviembre de 2025, señaló que la conversación se centró en buscar políticas concretas para servir a los ciudadanos de la Gran Manzana, dejando de lado las diferencias ideológicas y los ataques de campaña, donde él mismo se refirió a Trump como "un déspota".

Durante la sesión de preguntas, ambos líderes indicaron que discutieron temas de interés mutuo para la ciudad, como los despliegues de la Patrulla Fronteriza y la búsqueda de una ciudad "libre de crimen", un punto en el que el presidente y el alcalde electo coincidieron. Este acercamiento entre el mandatario republicano y el nuevo líder demócrata de la principal urbe del país sugiere una potencial cooperación a nivel federal y municipal, a pesar de sus profundos desacuerdos políticos previos. La victoria de Mamdani, obtenida con el 50.6 por ciento de los votos, lo convierte también en uno de los alcaldes más jóvenes en la historia reciente de Nueva York.