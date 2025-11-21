Trump presiona a Ucrania para firmar acuerdo de paz antes del Día de Acción de Gracias

Trump presiona a Ucrania para que firme un acuerdo de paz antes del Día de Acción de Gracias

Según un nuevo informe, la administración de Donald Trump insiste en que el gobierno de Ucrania acepte antes del Día de Acción de Gracias un plan muy criticado para poner fin a la invasión rusa; de lo contrario, cortará el intercambio de información de inteligencia y los envíos de armas a la asediada nación europea.

Reuters informó el viernes que Kiev ha estado sometida a una mayor presión por parte de Washington para firmar el acuerdo que en cualquier otro momento del conflicto que ya dura 33 meses.

¿Qué propone el acuerdo de paz?

El marco exige el reconocimiento por parte de Estados Unidos de toda la región oriental de Donbás —que ha estado bajo ataque de Moscú durante 11 años— como territorio ruso, mientras que las líneas de batalla se congelarán en otras dos regiones devastadas por la guerra: Jersón y Zaporiyia.

Lo más controvertido es que Ucrania tendría que limitar sus fuerzas armadas a 600,000 soldados, consagrar la neutralidad permanente comprometiéndose a no unirse nunca a la OTAN y codificar esa prohibición en su propia carta magna.

La OTAN, a su vez, tendría que prometer no estacionar tropas en Ucrania, aunque los aviones de combate europeos estarían basados en la vecina Polonia.

"Quieren detener la guerra y que Ucrania pague el precio", describió una fuente a Reuters, mientras que un funcionario europeo calificó el plan de "bastante preocupante" a Associated Press.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, declaró a los periodistas en la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, sobre las propuestas estadounidenses: "La Unión Europea no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre dichos planes".

Sin embargo, un alto funcionario estadounidense declaró a The Post que los funcionarios ucranianos —incluido el principal asesor de Zelensky, Rustem Umerov— habían dado una respuesta "positiva" y "aceptado la mayor parte del plan" tras las conversaciones mantenidas con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, en Miami a finales del mes pasado.