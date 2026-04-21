Irán da luz verde a diálogo con Estados Unidos en Pakistán en medio de tensión por la tregua

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, autorizó al equipo negociador de su país a retomar conversaciones con Estados Unidos en Islamabad, con el objetivo de alcanzar un posible acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente.

La información fue difundida por el medio Axios, aunque hasta el cierre de la jornada ni Teherán ni Washington confirmaron oficialmente el encuentro.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha dejado miles de víctimas, principalmente en territorio iraní y en Líbano, además de generar impactos en la economía global. Un alto el fuego vigente desde el 8 de abril está por expirar este miércoles, lo que añade presión a las negociaciones.

¿Qué declaraciones se han hecho sobre las negociaciones?

De acuerdo con fuentes citadas por Axios, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se dirige a Pakistán para encabezar las conversaciones, en medio de versiones contradictorias sobre el momento de su salida.

Durante las últimas horas, la incertidumbre dominó en la región del golfo Pérsico, ya que Irán no había definido si participaría en el diálogo. Según reportes, sectores como la Guardia Revolucionaria habrían presionado para adoptar una postura más firme, condicionando cualquier negociación al levantamiento del bloqueo estadounidense.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, afirmó que no existe aún una decisión definitiva y cuestionó la disposición de Washington para avanzar en el proceso. En la misma línea, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, sostuvo que su país no negociará bajo amenazas y advirtió sobre posibles medidas si fracasan las conversaciones.

¿Cómo afecta el alto el fuego a las negociaciones?

Por su parte, el canciller Abbas Araqhchi señaló que las supuestas violaciones al alto el fuego por parte de Estados Unidos representan un obstáculo clave para el diálogo.

En contraste, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que si no se logra un acuerdo antes de que concluya la tregua, podrían intensificarse los ataques. También consideró poco probable una extensión del cese al fuego y acusó a Teherán de incumplirlo mediante acciones en el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, la vida cotidiana en Teherán muestra signos de normalidad tras semanas de conflicto, aunque ciudadanos expresan preocupación por la situación económica y social derivada de la guerra.

¿Qué se espera de las próximas negociaciones?

Las negociaciones, de confirmarse, representarían un nuevo intento diplomático tras una primera ronda celebrada el 11 de abril, que concluyó sin avances significativos. A pesar de ello, las diferencias entre ambas naciones, especialmente en torno al programa nuclear iraní, continúan siendo un punto crítico.