Suprema Corte de Justicia ordena reembolso de aranceles a empresas en EE. UU.

WASHINGTON D.C. — El gobierno de Estados Unidos inició el proceso de reembolso de millones de dólares a diversas empresas tras un fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia. La sentencia determina que el cobro de aranceles aplicado a ciertos productos importados durante la administración anterior carecía de sustento legal suficiente bajo las leyes comerciales vigentes.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de EE. UU.

La decisión del máximo tribunal pone fin a una disputa legal de varios años entre el Departamento de Comercio y cientos de firmas importadoras. Según el documento judicial, el mecanismo utilizado para incrementar los impuestos fronterizos excedió las facultades delegadas por el Congreso en materia de seguridad nacional.

Fallo judicial contra el cobro de aranceles excesivo

El fallo se centra en la interpretación de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, la cual permite imponer barreras si una importación amenaza la seguridad del país. No obstante, la Suprema Corte dictaminó que el Ejecutivo no cumplió con los plazos procesales ni proporcionó pruebas sustanciales para justificar la extensión del cobro de aranceles a productos derivados del acero y el aluminio.

Impacto en la economía y las empresas

Expertos legales en materia comercial señalaron que este precedente limita la capacidad discrecional de la Casa Blanca para utilizar los aranceles como herramienta de negociación política sin una revisión técnica exhaustiva. La resolución obliga a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a calcular y reintegrar los montos cobrados indebidamente más intereses acumulados.

El reembolso del cobro de aranceles beneficiará principalmente a sectores de la industria automotriz, la construcción y la fabricación de electrodomésticos. Representantes de las cámaras de comercio indicaron que estos fondos permitirán aliviar las presiones inflacionarias que han afectado los costos de producción en el último ciclo fiscal.

"Este fallo representa una victoria para el estado de derecho y la certidumbre comercial", declaró un portavoz de la Asociación Nacional de Importadores tras conocerse la noticia. Las empresas receptoras del reembolso habían operado con márgenes reducidos debido a los sobrecostos impuestos en las aduanas desde 2018.

Procedimiento para las devoluciones millonarias

El Departamento del Tesoro ha establecido un calendario para procesar las solicitudes de devolución de las empresas afectadas. Se estima que el proceso de liquidación total podría extenderse hasta el cierre del año fiscal 2026, dado el volumen de transacciones que deben ser auditadas individualmente por la CBP.

A pesar del fallo, la administración actual aclaró que mantendrá otros mecanismos de defensa comercial activos para proteger la industria local frente a prácticas de competencia desleal. Sin embargo, cualquier nuevo incremento deberá ajustarse estrictamente a los lineamientos ratificados por la Corte para evitar futuras sanciones judiciales.