Acusaciones de abuso a menores contra Errol Musk padre de Elon Musk

WASHINGTON – Un informe del periódico The New York Times ha revelado graves acusaciones de abuso sexual infantil contra Errol Musk, el padre del magnate tecnológico Elon Musk. La investigación, basada en documentos policiales, judiciales y testimonios de familiares y trabajadores sociales, señala que el hombre de 79 años habría abusado de al menos cinco hijos e hijastros desde la década de 1990 en Sudáfrica y California.

Según el diario, el primer caso documentado de conducta inapropiada se remonta a 1993, cuando una hijastra de 4 años de Errol Musk afirmó haber sido tocada por él. A pesar de que se abrieron tres investigaciones policiales en distintos momentos, ninguna derivó en una condena formal. Dos de los casos fueron cerrados por falta de pruebas, mientras que el resultado de la tercera investigación es incierto.

La investigación del The New York Times también indica que la familia intentó pedir ayuda al multimillonario Elon Musk, enviándole una carta en 2010 en la que se le urgía a intervenir para ayudar a los niños que, según el texto, "sufrían a diario". Si bien no se sabe si Elon Musk leyó la carta, un asistente suyo sí respondió a la comunicación. A lo largo de los años, el magnate ha expresado públicamente su difícil relación con su padre. En una entrevista de 2017, lloró al describir a su padre como "un ser humano terrible" que ha hecho "casi todas las cosas malas que uno pueda imaginar". De acuerdo con su biografía autorizada de 2023, Elon Musk no tiene contacto con su progenitor.

El abuso infantil en la familia de Elon Musk ha sido desmentido por Errol Musk, quien calificó las acusaciones como "falsas y absurdas en extremo". En sus declaraciones al diario, el padre del multimillonario argumentó que los relatos fueron inventados por familiares que, motivados por la codicia, "inducían a los niños a decir mentiras". No obstante, la investigación del New York Times ha desatado un escándalo global que ha puesto en evidencia las profundas tensiones y los oscuros secretos de una de las familias más influyentes del mundo.