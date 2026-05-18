Tom Kane, reconocido actor de voz, muere a los 64 años

El mundo del entretenimiento está de luto tras la pérdida de Thomas Kane, una de las voces más emblemáticas de la animación y los videojuegos. El reconocido actor estadounidense falleció este 18 de mayo de 2026 en un hospital de Kansas City, rodeado de sus seres queridos. Su deceso ocurrió a los 64 años de edad debido a complicaciones de salud derivadas del derrame cerebral que padeció en 2020.

Nacido el 15 de abril de 1962, Kane construyó una carrera brillante y multifacética que dejó una huella imborrable en la cultura pop. Entre sus trabajos más célebres se encuentran:

Star Wars: Dio vida al sabio maestro Yoda, al Almirante Wullf Yularen y fue la imponente voz del narrador en la aclamada serie animada The Clone Wars.

Las Chicas Superpoderosas: Interpretó tanto al noble Profesor Utonio como al bizarro y temido villano "Él".

Call of Duty: Se ganó el respeto de la comunidad gamer a nivel mundial al dar voz a Takeo Masaki en el popular modo Zombies.

Grandes producciones y galas: Prestó su talento para personajes como Darwin en Los Thornberrys y Magneto en Wolverine and the X-Men. Además, gracias a su impecable presencia vocal, fue el locutor oficial de ceremonias de gala tan importantes como los premios Óscar y los Emmy.

En noviembre de 2020, la vida del actor dio un giro drástico al sufrir un accidente cerebrovascular severo. Este episodio le causó parálisis en el lado derecho de su cuerpo y afasia, una condición que afectó gravemente su capacidad para hablar y escribir. Debido a esto, en septiembre de 2021 anunció su retiro definitivo de los micrófonos.

Tom Kane se despide dejando un legado sonoro inigualable que acompañó la infancia y juventud de millones de fanáticos de la ciencia ficción y los dibujos animados alrededor del planeta.