¿El "virus del crucero mortal" ya viene rumbo a México? Canadá confirma contagio y crece el miedo al hantavirus

Un caso confirmado en Canadá, tres muertos y un crucero bajo cuarentena: el hantavirus ya está más cerca de México de lo que muchos creen. Pero, ¿hay motivo real para alarmarse o estamos frente a otro episodio de pánico viral global?
Las alertas sanitarias volvieron a encenderse luego de que autoridades canadienses confirmaran un caso de hantavirus relacionado con el brote detectado en el crucero MV Hondius, donde ya se reportan tres fallecimientos y al menos una decena de contagios asociados. El paciente confirmado es un adulto mayor que regresó del viaje y permanece aislado bajo observación médica.
La noticia preocupa especialmente porque el virus ya cruzó fronteras: el brote comenzó en una embarcación que partió de Argentina y llevó pasajeros de distintos países, lo que ha obligado a autoridades sanitarias internacionales a rastrear contactos y activar protocolos de vigilancia.
¿Qué tan cerca está realmente de México?
Aunque México no reporta casos confirmados, las autoridades sanitarias ya emitieron avisos epidemiológicos y mantienen vigilancia por el riesgo de importación de contagios, especialmente por el movimiento internacional de viajeros. Expertos mexicanos insisten en que el riesgo sigue siendo bajo, pero reconocen que un mundo hiperconectado hace imposible ignorar un brote de esta magnitud.
Aquí viene la parte polémica: el hantavirus no suele transmitirse fácilmente entre personas, pero la cepa involucrada en el crucero sería la variante Andes, una de las pocas asociadas a contagios humanos en situaciones muy específicas. Eso ha abierto un debate incómodo: ¿se está minimizando el riesgo para evitar otra ola de alarma sanitaria como ocurrió con COVID?
La Organización Mundial de la Salud insiste en que el evento sigue siendo "grave pero contenido", aunque también admite que podrían surgir más casos conforme aparezcan síntomas en pasajeros que ya regresaron a sus países.
Mientras tanto, el crucero permanece bajo estrictas medidas sanitarias y procesos de desinfección en Europa, convertido prácticamente en un símbolo flotante del miedo a un nuevo brote internacional.
La pregunta que divide opiniones es simple: ¿las autoridades están siendo prudentes... o están reaccionando demasiado tarde?