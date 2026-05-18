Hallan cuerpos de buceadores italianos en Maldivas

Las autoridades de Maldivas confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los cuatro buceadores italianos que permanecían desaparecidos tras un accidente ocurrido la semana pasada mientras exploraban una cueva submarina en el atolón de Vaavu.

Los restos fueron localizados este lunes dentro de una cueva situada a unos 60 metros de profundidad, durante un operativo realizado por especialistas maldivos y finlandeses altamente capacitados en rescate submarino.

El portavoz del gobierno maldivo, Mohamed Hossain Shareef, informó que en los próximos días continuarán las inmersiones para recuperar los cuerpos, ya que se encuentran en una zona profunda y de difícil acceso dentro de la cueva.

Las víctimas formaban parte de un grupo italiano relacionado con la Universidad de Génova. Entre los fallecidos se encuentran la profesora de ecología Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, además de los investigadores Muriel Oddenino y Federico Gualtieri.

La quinta víctima italiana identificada fue Gianluca Benedetti, director de operaciones de la embarcación de buceo utilizada durante la expedición.

Durante las tareas de rescate también murió el sargento mayor Mohamed Mahdhee, quien participaba en la búsqueda de los desaparecidos.

Según las autoridades, el grupo contaba con permisos oficiales para realizar investigaciones relacionadas con arrecifes de coral y actividades de buceo profundo. Sin embargo, el gobierno señaló que en la autorización presentada no se mencionaba la exploración de la cueva donde ocurrió el accidente.

La entrada de la cavidad submarina se ubica a unos 47 metros bajo la superficie del agua, mientras que el permiso autorizado permitía descensos de hasta 50 metros.

De acuerdo con reportes locales, las condiciones climáticas en la zona eran complicadas al momento del incidente, por lo que existía una alerta amarilla para embarcaciones y pescadores debido al mal tiempo y las fuertes corrientes del océano Índico.

Aunque las causas oficiales aún no han sido determinadas, el instructor de buceo Maurizio Uras señaló que una posible intoxicación por oxígeno podría haber influido en el accidente, fenómeno que puede presentarse durante inmersiones a gran profundidad cuando la mezcla de gases utilizada no es adecuada.

El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, acudió personalmente al atolón de Vaavu para supervisar las operaciones de búsqueda y rescate.