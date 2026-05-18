Actriz Violeta Isfel genera polémica tras hablar de un posible museo de Antonella

La actriz Violeta Isfel volvió a colocar a su personaje de Antonella en conversación pública luego de revelar que existe la posibilidad de crear un museo dedicado a la villana juvenil de la telenovela Atrévete a Soñar, producción estrenada hace 17 años.

La propuesta del museo

Durante un encuentro con medios de comunicación, la actriz explicó que su productor digital ha planteado la idea de reunir y conservar objetos relacionados con el personaje, por lo que actualmente procura mantenerlos en buen estado para evitar su deterioro con el paso del tiempo.

Violeta comentó que le gustaría dejar algo significativo para el público que recuerda con cariño a Antonella, personaje que, según ha mencionado en distintas ocasiones, marcó un momento importante en su carrera profesional y continúa abriéndole puertas en la industria del entretenimiento.

Reacciones en redes sociales

Sin embargo, sus declaraciones provocaron diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la idea de dedicar un museo al personaje. Entre las críticas, hubo quienes señalaron que el reconocimiento debería dirigirse a la versión original argentina, además de comentarios en los que le pedían a la actriz dejar atrás a Antonella y buscar nuevos retos actorales.

Pese a ello, Violeta Isfel ha reiterado en distintas entrevistas que siente un fuerte agradecimiento hacia el personaje debido al impacto que tuvo en su vida artística y en la conexión que mantiene con el público hasta la actualidad.