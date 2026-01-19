Alemania retira tropas de Groenlandia tras presión de Trump

La tensión en torno a Groenlandia sumó un nuevo episodio luego de que Alemania decidiera retirar a sus tropas desplegadas en la isla. La medida se concretó apenas un día después de que Donald Trump anunciara posibles aranceles de hasta 25% contra ocho países europeos involucrados en la operación militar de apoyo al territorio.

Un total de 15 soldados alemanes formaban parte de una misión de reconocimiento en Groenlandia. De acuerdo con un portavoz del Ejército alemán, el despliegue llegó a su fin y, en los próximos días, se evaluarán los resultados obtenidos durante la operación. De manera oficial, no se estableció una relación directa entre la retirada y las advertencias comerciales lanzadas desde Estados Unidos.

Sin embargo, Alemania fue el único de los ocho países europeos participantes que decidió regresar a sus efectivos, lo que alimentó las especulaciones sobre el impacto real de las amenazas arancelarias de Trump en la postura europea.

Acciones de la autoridad

En paralelo, los países involucrados emitieron un comunicado conjunto en el que defendieron su presencia militar en Groenlandia. En el texto subrayaron que el ejercicio danés denominado "Resistencia Ártica", realizado en coordinación previa con aliados, responde a necesidades estratégicas y no representa un riesgo para ninguna nación.

Tensión transatlántica

Asimismo, advirtieron que las amenazas de imponer aranceles están deteriorando las relaciones transatlánticas y podrían escalar hacia un conflicto mayor, marcando un nuevo punto de fricción entre Estados Unidos y Europa en el escenario internacional.