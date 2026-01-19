Trump admite molestia por no recibir el Nobel de la Paz y la vincula con su postura sobre Groenlandia

Donald Trump volvió a generar polémica internacional luego de que se diera a conocer una carta dirigida al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en la que reconoce que no haber recibido el Premio Nobel de la Paz influyó en su actual manera de actuar en política exterior, particularmente en relación con Groenlandia.

En el documento, cuya autenticidad fue confirmada por el diario noruego VG tras consultar directamente con Støre, Trump señala que, aunque la paz seguirá siendo un objetivo importante, ya no siente la obligación de pensar exclusivamente en ella. En cambio, afirma que ahora se enfocará en lo que considera "bueno y apropiado" para Estados Unidos. El contenido de la misiva fue difundido por el periodista de PBS, Nick Schiffrin.

¿Qué menciona Trump sobre Groenlandia?

La carta hace referencia directa al territorio semiindependiente de Groenlandia, sobre el cual Trump sostiene que Dinamarca no tiene la capacidad de protegerlo ante amenazas de Rusia o China. En ese contexto, también cuestiona el derecho danés sobre la isla y asegura que ha hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación, por lo que considera que la alianza debería responder a los intereses estadounidenses.

La revelación del mensaje coincide con un fin de semana en el que varios países europeos movilizaron tropas hacia Groenlandia, aunque algunas, como las de Alemania, regresaron posteriormente tras amenazas de Trump relacionadas con la imposición de nuevos aranceles. En la carta, el exmandatario concluye que el mundo no estará seguro sin un control total de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

Respuesta de Noruega y la Fundación Nobel

Ante esta comunicación, el primer ministro noruego explicó que respondió a Trump aclarando que el Premio Nobel de la Paz es otorgado por un comité independiente, aunque sus integrantes sean designados por el parlamento noruego, y que la decisión no depende del gobierno del país.

En paralelo, la Fundación Nobel emitió un comunicado para precisar que el Premio Nobel de la Paz no puede compartirse ni transferirse, ni siquiera de forma simbólica. La aclaración surgió luego de que la ganadora del Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, anunciara que cedía su galardón, hecho que provocó críticas tanto hacia ella como hacia la institución.

En su mensaje, la Fundación Nobel subrayó que una de sus principales misiones es proteger la dignidad y credibilidad de los premios, reconociendo que el caso relacionado con Machado y Trump generó un fuerte impacto negativo en la percepción pública del galardón.