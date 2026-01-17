Heineken se impone a Grupo Modelo en pleito por diseño de cerveza Ultra

Heineken México obtuvo una nueva resolución favorable en la disputa legal que mantiene desde 2018 con Grupo Modelo, luego de que un tribunal federal rechazara el amparo con el que la cervecera acusaba a su competidor de imitar la imagen de Michelob Ultra.

Durante la sesión del 15 de enero, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que no existe comercio desleal ni riesgo de confusión entre Amstel Ultra, marca de Heineken México, y Michelob Ultra, perteneciente a Grupo Modelo, filial de la estadounidense Anheuser-Busch InBev (AB InBev).

En un comunicado, Heineken México señaló que la resolución confirma la identidad clara y diferenciada de la marca Amstel, con más de un siglo de historia, y que el fallo se emitió conforme a lo instruido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Qué sigue en la disputa legal?

Pese a este resultado, el conflicto aún no concluye. Grupo Modelo informó que el caso continúa siendo analizado por otras instancias judiciales y que será la SCJN la que emita una determinación definitiva sobre la protección de los derechos involucrados. La empresa aseguró que seguirá defendiendo sus marcas y su propiedad intelectual.

Heineken México, por su parte, sostuvo que la resolución demuestra el respeto al marco legal y al funcionamiento de los procesos judiciales, además de reiterar su compromiso con una competencia libre y justa en beneficio de los consumidores.

Durante la sesión, se dio a conocer que Grupo Modelo presentó un escrito ante la SCJN; sin embargo, el tribunal indicó no haber recibido notificación alguna, por lo que determinó que ello no impedía resolver el caso. El fallo declaró la nulidad de la resolución impugnada y dejó sin materia la revisión fiscal adhesiva.

Cronología de la disputa entre Heineken y Grupo Modelo

La disputa inició en 2018, cuando Heineken México lanzó al mercado Amstel Ultra, lo que AB InBev y Grupo Modelo consideraron una imitación de la imagen comercial de Michelob Ultra, cerveza introducida en Estados Unidos en 2002 y licenciada para su venta en México en 2016.

Desde entonces, el conflicto ha pasado por diversas instancias. En 2021, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sancionó a Heineken por competencia desleal. Posteriormente, en abril de 2025, la SCJN falló a favor de Anheuser-Busch, aunque en septiembre del mismo año el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que no existió dicha práctica. Tras nuevas impugnaciones, el caso fue resuelto este 15 de enero de 2026 a favor de Heineken México.