Transición política en Irán: Alireza Arafi lidera tras muerte de Jameneí

Tras confirmarse el fallecimiento del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, el clérigo y jurista Alireza Arafi ha sido nombrado como el tercer integrante del consejo interino que asumirá el mando del país durante este periodo de transición.

El nuevo triunvirato encargado de liderar la República Islámica tras 37 años de mandato de Jameneí está conformado por:

Alireza Arafi: Jurista del Consejo de los Guardianes y vicepresidente de la Asamblea de Expertos.

Masud Pezeshkian: Actual presidente de Irán.

Golamhosein Mohseni Eyei: Jefe del Poder Judicial iraní.

A sus 66 años, Arafi representa el nexo entre la cúpula religiosa y el poder político. Además de sus cargos en el Consejo de Guardianes, ejerce como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos. Su rol será fundamental mientras la Asamblea de Expertos (integrada por 88 clérigos) procede con la elección de un sucesor definitivo, conforme a la legislación vigente tras los comicios de marzo de 2024.

La muerte de Jameneí, de 86 años, ocurrió este sábado en su oficina durante ataques aéreos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Teherán, Tabriz e Isfahán. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el deceso e instó a la población iraní a iniciar una nueva etapa política.

Otras bajas confirmadas:

General Mohamad Pakpur: Comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria.

Ali Shamjani: Secretario del Consejo de Defensa.